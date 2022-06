Juve | si pensa all' attacco | tutti i nomi per il vice Vlahovic

Advertising

cmdotcom : #Rabiot, anche il #ManchesterUnited si fa sotto: qualcosa si muove, la #Juve ci pensa - Gazzetta_it : #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato - infoitsport : Rabiot, anche il Manchester United si fa sotto: qualcosa si muove, la Juve ci pensa - infoitsport : Rabiot, anche lo United si fa sotto: qualcosa si muove, la Juve ci pensa - Moixus1970 : RT @cmdotcom: #Rabiot, anche il #ManchesterUnited si fa sotto: qualcosa si muove, la #Juve ci pensa -

Tuttosport

La mossa, anzi la doppia mossa, è stata fatta, laha presentato le sue offerte e ora è in attesa. Tutto o quasi ruota quindi attorno al sì di Di Maria, almeno per ora. Ma in realtà c'è molto di ...Lanon dice di no, Rabiot ciPiù delle cifre che i bianconeri si aspettano dalla sua cessione pesa la possibilità di scaricare il secondo ingaggio più pesante in organico. Giuseppe Nigro Il… Leggi Rabiot infatti percepisce uno de ...C’è Dusan Vlahovic. E ci sarà anche Federico Chiesa. Per il resto l'attacco bianconero è ancora tutto da costruire. Con almeno un obiettivo ben chiaro: Angel Di Maria, ovviamente. La mossa, anzi la do ...