Jurassic World - Il Dominio: svelati gli incassi del primo giorno di uscita al Box Office mondiale (Di sabato 4 giugno 2022) Jurassic World: Il Dominio deve ancora arrivare nei cinema americani ma ha già registrato ottimi incassi nel primo giorno di uscita nelle sale internazionali. Sono stati resi noti gli incassi registrati da Jurassic World: Il Dominio nel primo giorno di uscita nelle sale internazionali. Ricordiamo che il film arriverà nei cinema statunitensi solo dal 10 giugno. I dinosauri di Jurassic World: Il Dominio sono arrivati in Italia con alcuni giorni di anticipo rispetto alla distribuzione americana, per sfruttare al meglio la festa della Repubblica. In questi giorni i giudizi del pubblico italiano si sono ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022): Ildeve ancora arrivare nei cinema americani ma ha già registrato ottimineldinelle sale internazionali. Sono stati resi noti gliregistrati da: Ilneldinelle sale internazionali. Ricordiamo che il film arriverà nei cinema statunitensi solo dal 10 giugno. I dinosauri di: Ilsono arrivati in Italia con alcuni giorni di anticipo rispetto alla distribuzione americana, per sfruttare al meglio la festa della Repubblica. In questi giorni i giudizi del pubblico italiano si sono ...

xArt3mis_ : raga comunque in jurassic world ci sta quella che ha fatto anya su the 100 e il tipo di all the bright places - wqndalcver : se tutto va bene domenica vado a vedere il nuovo jurassic world - acciokindness : Forse stasera vado al cinema a vedere Jurassic World, qualcun? l’ha visto? Com’è? - Lelericcio71 : @73_Ros È scappata da Jurassic World ???? - badtasteit : #JurassicWorld i videogiochi da recuperare se vi è piaciuto il film -