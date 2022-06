Judo | Grand Slam Tbilisi 2022 | altri tre quinti posti per l’Italia nel day-2 con Lombardo | Falcone e Betemps

(Di sabato 4 giugno 2022) La seconda giornata deldiè andata in archivio senza podi per la Nazionale Italiana di, che collezionatredopo le due finaline perse ieri da Martina Castagnola e Veronica Toniolo. A questo punto il movimento tricolore dovrà attendere l’ultimo giorno di gara per provare a spezzare la maledizione, con gli ultimi cinqueka azzurri impegnati domani nelle categorie pesanti. Lascia molto amaro in bocca il risultato finale odierno di Manuel, incapace di ripetere la brillante seconda piazza ottenuta ad Antalya al debutto nella sua nuova categoria fino a 73 kg. Il fuoriclasse piemontese classe 1998 ha cominciato il suo percorso allae, ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @SkySport: JUDO, GRAND SLAM TBILISI Da venerdì 3 a domenica 5 giugno Dalle 15.00 Su Sky Sport Arena #SkySport #Judo - outkrust : RT @SkySport: JUDO, GRAND SLAM TBILISI Da venerdì 3 a domenica 5 giugno Dalle 15.00 Su Sky Sport Arena #SkySport #Judo - SkySport : JUDO, GRAND SLAM TBILISI Da venerdì 3 a domenica 5 giugno Dalle 15.00 Su Sky Sport Arena #SkySport #Judo - JudoTalk : RT @Fispic_official: ?? #Judo: medaglie e buoni piazzamenti al Grand Prix, gli azzurri avanzano nel Ranking! ?? ???? ?? ?? - Fispic_official : ?? #Judo: medaglie e buoni piazzamenti al Grand Prix, gli azzurri avanzano nel Ranking! ?? ???? ?? ??… -

OA Sport

Slam dia Tbilisi, prima giornata in terra georgiana contrassegnata da un marcato equilibrio, con cinque judoka di differenti Nazioni ad accaparrarsi il metallo più prezioso. Tra gli uomini ...Prima giornata che va in archivio senza podi per l'Italjudo nelSlam di Tbilisi 2022, anche se non sono mancate delle prestazioni positive tra gli azzurri impegnati sui tatami della capitale georgiana nelle categorie leggere. Martina Castagnola e Veronica ... Judo, Grand Slam Tbilisi 2022: i tabelloni degli italiani. Chance importante per Lombardo nei 73 kg Sabato 28 maggio si è svolto a Perugia il “2° Trofeo Internazionale Umbria Judo” (Grand Prix SE/JU), gara riservata agli atleti agonisti delle classi Seniores, Juniores e Cadetti Cinture Nere. Il Judo ...Prima giornata che va in archivio senza podi per l'Italjudo nel Grand Slam di Tbilisi 2022, anche se non sono mancate delle prestazioni positive tra gli azzurri impegnati sui tatami della capitale geo ...