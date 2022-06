Jasmine Carrisi lo mostra senza vergogna | chissà cosa avrà pensato Albano

Leggi su altranotizia

(Di sabato 4 giugno 2022)è la figlia del celebre cantante di Cellino San marco e di Loredana Lecciso e come il padre ha la passione per la musica. Hato qualche non è di certo passato inosservato ed i fan si chiedonoin merito. La giovane figlia d’arte è una classe 2001 ed è già molto nota nel mondo dello spettacolo. Condivide la passione per la musica col padre ed ha già debuttato come cantante. Oltre ad essere entrata nel mondo della televisione italiana è anche una star del web e dei social dove vanta un seguito davvero invidiabile.-Altranotizia (fonte: Google)è cresciuta in un contesto dove le telecamere ...