Iv | Bellanova | ' sconcertante quanti dimenticano spinta riformista governo Renzi'

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "E'come tanti, fin troppi, continuino a disconoscere laautenticamenteche i tre anni delhanno impresso al nostro Paese". Così la copresidente di Italia Viva Teresa, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. "Eppure quelè stato il primo nella storia del nostro Paese a sostenere in modo concreto la presenza delle donne nel mercato del lavoro con una rete di misure che disegnavano una strategia vera e propria: l'aumento dei congedi parentali, la concreta esigibilità del voucher baby sitting fino a quel momento rimasto lettera morta, l'istituzione del Fondo per la contrattazione del welfare di secondo livello che oggi si conferma come una misura di straordinario ...