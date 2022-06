Italiani tartassati, il 6 giugno è il Tax freedom day (Di sabato 4 giugno 2022) Che l’Italia sia un Paese dai cittadini tartassati è un fatto noto e diversi indicatori lo testimoniano. I dati diffusi dalla CGIA (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre in queste ore vanno in qualche modo a confermarlo: nel 2021 siamo sesti nell’Europa dei 27 per la pressione fiscale, due punti sopra la media europea (l’Italia si attesta a cifra record di 43,5%) e davanti a noi solo Danimarca (48,1%), Francia (47,2%), Belgio (44,9%), Austria (43,8%) e Svezia (43,7%). Berlino e Madrid registrano un peso fiscale inferiore di Roma, tanto per dirne due. La CGIA di Mestre, organizzazione sindacale da sempre contraddistinta dalla sua attenzione e dal suo modo di comunicare le sue perplessità, ricorda che il 6 giugno per gli Italiani è il tax freedom day. No, non è un’altra giornata di commemorazioni e ... Leggi su fmag (Di sabato 4 giugno 2022) Che l’Italia sia un Paese dai cittadiniè un fatto noto e diversi indicatori lo testimoniano. I dati diffusi dalla CGIA (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre in queste ore vanno in qualche modo a confermarlo: nel 2021 siamo sesti nell’Europa dei 27 per la pressione fiscale, due punti sopra la media europea (l’Italia si attesta a cifra record di 43,5%) e davanti a noi solo Danimarca (48,1%), Francia (47,2%), Belgio (44,9%), Austria (43,8%) e Svezia (43,7%). Berlino e Madrid registrano un peso fiscale inferiore di Roma, tanto per dirne due. La CGIA di Mestre, organizzazione sindacale da sempre contraddistinta dalla sua attenzione e dal suo modo di comunicare le sue perplessità, ricorda che il 6per gliè il taxday. No, non è un’altra giornata di commemorazioni e ...

Advertising

ant_s16 : @Maumol Chi è per l'invio delle armi non vuole il bene degli italiani, tartassati dalle sanzioni di ritorno e non v… - Alex7565954163 : @gasparripdl Traditore della patria gli italiani fanno la fame sono senza lavoro sono tartassati per colpa di vermi… - Maya83285828 : Roma, è scandalo per il regalo di Gualtieri ai rom: un bonus da 10 Mila euro cash e permessi di soggiorno a pioggia… - AtpRiccardo : La #russia ha “nazionalizzato” la coca cola e McDonald così come ha inventato una propria mozzarella e burrata. In… - Pierluc07871919 : 10,000 Euro ai Room per trovargli una sistemazione in una Casa. MA STATO ITALIANO VUOI CAZZO FARE QUALCOSA DI POSIT… -