Italia ripescata al Mondiale? Il pensiero di Evelina Christillin (dirigente UEFA) (Di sabato 4 giugno 2022) Le parole di Evelina Christillin sulle possibilità che l’Italia venga ripescata al Mondiale Evelina Christillin, dirigente UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Rai Uno delle possibilità che l’Italia venga ripescata al Mondiale. Ecco le sue parole: «Credo che gli abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva gà detto. Ma le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello zero percento. A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell’Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dal torneo». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Le parole disulle possibilità che l’vengaal, ha parlato ai microfoni di Radio Rai Uno delle possibilità che l’vengaal. Ecco le sue parole: «Credo che gli abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva gà detto. Ma le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello zero percento. A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell’Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dal torneo». L'articolo ...

Advertising

fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - NapoliAddict : Italia ripescata al Mondiale? Il pensiero di Evelina Christillin (dirigente UEFA) #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Fantacalcio : Italia, ripescata, c'è anche la nuova chiusura di Christillin: 'Zero per cento di chance' - sartmobile : @VlnN94 Se l’Italia viene ripescata Mancini avrà modo di fare una figura penosa ai mondiali dopo il culo atomico che ha avuto agli europei. - infoitsport : Italia ripescata al Mondiale? Arriva la sentenza di Gravina -