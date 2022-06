“Italia ponte per l'Europa”. Le mire della Russia e il cambio di scenario inaspettato (Di sabato 4 giugno 2022) “Forse il Cremino si aspettava che anche in questa occasione l'Italia potesse creare quel ponte che ha cercato più volte”. Così la professoressa Mara Morini, ospite della puntata di sabato 4 giugno di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. Esperta di politica russa e editorialista per Domani, Morini riassume e analizza quelle che sono e sono state le relazioni tra la Russia di Vladimir Putin e l'Italia. “Prima si citava ovviamente il caso di Pratica di Mare, siamo rimasti poi fermi lì sostanzialmente – afferma la professoressa -. Le cose sono mutate per diverse situazioni. Diverse decisioni che sono state prese, sia da parte occidentale americana sia da parte russa, però è chiaro che da questo punto di vista il Cremlino si aspettava probabilmente un approccio di ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) “Forse il Cremino si aspettava che anche in questa occasione l'potesse creare quelche ha cercato più volte”. Così la professoressa Mara Morini, ospitepuntata di sabato 4 giugno di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. Esperta di politica russa e editorialista per Domani, Morini riassume e analizza quelle che sono e sono state le relazioni tra ladi Vladimir Putin e l'. “Prima si citava ovviamente il caso di Pratica di Mare, siamo rimasti poi fermi lì sostanzialmente – afferma la professoressa -. Le cose sono mutate per diverse situazioni. Diverse decisioni che sono state prese, sia da parte occidentale americana sia da parte russa, però è chiaro che da questo punto di vista il Cremlino si aspettava probabilmente un approccio di ...

