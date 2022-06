Italia, Mancini si dimette già stasera? L’indiscrezione (Di sabato 4 giugno 2022) La nazionale Italiana di calcio è una polveriera. Dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord è ufficialmente finito un ciclo. I “vecchi” campioni d’Europa sembrano solo un ricordo. L’Italia di Mancini, che segnò il record di risultati utili consecutivi, non riesce più ad incamerare una vittoria. Con l’Argentina, nella Finalissima, è arrivata un’altra sonora sconfitta. Gli azzurri hanno capitolato, perdendo per 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. Le dimissioni del commissario tecnico potrebbero arrivare già stasera dopo la partita con la Germania. (Continua dopo la foto…) Nations League, esordio con la Germania per l’Italia Questa sera inizia il cammino dell’Italia nella nuova edizione della Nations League. Gli azzurri sono stati sorteggiati in un girone di fuoco ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 giugno 2022) La nazionalena di calcio è una polveriera. Dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord è ufficialmente finito un ciclo. I “vecchi” campioni d’Europa sembrano solo un ricordo. L’di, che segnò il record di risultati utili consecutivi, non riesce più ad incamerare una vittoria. Con l’Argentina, nella Finalissima, è arrivata un’altra sonora sconfitta. Gli azzurri hanno capitolato, perdendo per 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. Le dimissioni del commissario tecnico potrebbero arrivare giàdopo la partita con la Germania. (Continua dopo la foto…) Nations League, esordio con la Germania per l’Questa sera inizia il cammino dell’nella nuova edizione della Nations League. Gli azzurri sono stati sorteggiati in un girone di fuoco ...

Advertising

fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - 5Ricomincio : - MarioMattioliTV : A chi mi chiede un pronostico per Italia-Germania di stasera dico sinceramente che mi sfugge al controllo: spero so… -