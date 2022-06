Italia, Mancini: 'Se pensiamo di risolvere tutto in qualche mese, è un no. Faremo il nostro gioco' (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport prima della gara di Nations League contro la Germania: "L'Italia de... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico della Nazionalena Robertoha parlato a Rai Sport prima della gara di Nations League contro la Germania: "L'de...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - ThaYAMAZAKI : RT @Azzurri: Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In… - SelvaggioNicolo : RT @Azzurri: Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In… -