Italia, Mancini annuncia la formazione titolare per la sfida con la Germania: le scelte su Di Lorenzo e Politano (Di sabato 4 giugno 2022) Questa sera, l’Italia andrà in scena allo Stadio Dall’Ara di Bologna, per l’esordio in Nations League contro la Germania. Dopo la debacle mondiale e la pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, gli azzurri di Roberto Mancini sono chiamati ad una reazione d’orgoglio. Matteo Politano Nazionale (Getty Images) Il ct azzurro, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore dal calcio d’inizio e ha annunciato la formazione titolare che scenderà in campo questa sera. Politano sarà titolare nel tridente insieme a Pellegrini e Scamacca. Di Lorenzo, invece partirà dalla panchina. Il tecnico ex Inter ha anche analizzato il momento difficile che sta vivendo il calcio ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Questa sera, l’andrà in scena allo Stadio Dall’Ara di Bologna, per l’esordio in Nations League contro la. Dopo la debacle mondiale e la pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, gli azzurri di Robertosono chiamati ad una reazione d’orgoglio. MatteoNazionale (Getty Images) Il ct azzurro, Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore dal calcio d’inizio e hato lache scenderà in campo questa sera.sarànel tridente insieme a Pellegrini e Scamacca. Di, invece partirà dalla panchina. Il tecnico ex Inter ha anche analizzato il momento difficile che sta vivendo il calcio ...

