Italia-Germania, Politano va ko: è costretto al cambio (Di sabato 4 giugno 2022) Matteo Politano ko con la Nazionale durante Italia–Germania. Il laterale del Napoli, questa sera, è partito titolare nella prima sfida di Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini. Al 65?, però, a seguito di un fortissimo scontro di gioco con Kimmich ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Infortunio PolitanoItalia, infortunio Politano: cosa è successo La prima sfida di Nations League tra Italia e Germania non è stata felicissima per Matteo Politano. Il numero 17 della Nazionale Italiana ha disputato una gara non del tutto sufficiente – meglio nella ripresa – che, però, si è conclusa dopo appena 20 minuti del secondo tempo. A metà campo c’è stato un forte scontro di gioco con Joshua Kimmich che ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Matteoko con la Nazionale durante. Il laterale del Napoli, questa sera, è partito titolare nella prima sfida di Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini. Al 65?, però, a seguito di un fortissimo scontro di gioco con Kimmich ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Infortunio, infortunio: cosa è successo La prima sfida di Nations League tranon è stata felicissima per Matteo. Il numero 17 della Nazionalena ha disputato una gara non del tutto sufficiente – meglio nella ripresa – che, però, si è conclusa dopo appena 20 minuti del secondo tempo. A metà campo c’è stato un forte scontro di gioco con Joshua Kimmich che ha ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - joutoumi : RT @pastelloobianco: gol dell’Italia pareggio della al 71’… - lauracollantin : RT @pastelloobianco: gol dell’Italia pareggio della al 71’… -