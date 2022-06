Italia-Germania oggi: orario, canale tv, programma, streaming, probabili formazioni Nations League (Di sabato 4 giugno 2022) La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a voltare ancora una volta pagina dopo la pesante sconfitta patita contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna arriva la Germania di Hans-Dieter Flick per il primo match dei gironi di Nations League, martedì sarà la volta dell’Ungheria. Gli azzurri dovranno fare a meno di Giorgio Chiellini, che al termine della disfatta contro i sudamericani ha definitivamente salutato la Nazionale. Alessandro Bastoni è pronto a raccogliere la sua eredità e giocherà al fianco di Bonucci nel match in programma stasera alle 20.45. Il contingente tricolore è piuttosto rimaneggiato dopo l’abbandono del ritiro da parte di nove giocatori, tra cui Bernardeschi, Insigne e Jorginho. Scopriamo le probabili formazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a voltare ancora una volta pagina dopo la pesante sconfitta patita contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna arriva ladi Hans-Dieter Flick per il primo match dei gironi di, martedì sarà la volta dell’Ungheria. Gli azzurri dovranno fare a meno di Giorgio Chiellini, che al termine della disfatta contro i sudamericani ha definitivamente salutato la Nazionale. Alessandro Bastoni è pronto a raccogliere la sua eredità e giocherà al fianco di Bonucci nel match instasera alle 20.45. Il contingente tricolore è piuttosto rimaneggiato dopo l’abbandono del ritiro da parte di nove giocatori, tra cui Bernardeschi, Insigne e Jorginho. Scopriamo le...

Advertising

fattoquotidiano : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - juventusfc : Black & White Stories | Italia-Germania in bianconero ?????????????? - DiMarzio : .@Azzurri | Le parole del Ct @robymancio alla vigilia della gara contro la #Germania - lamiadobermann : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… - devisucarlox : @anna_foglietta Agenzia delle Entrate stima che in Italia ci sono 19 mln. di evasori OCSE stima che in 30 anni in… -