Italia-Germania Nations 1-1: Kimmich risponde a Pellegrini (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi 4 Giugno 2022 nello Stadio Renato Dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partita di Nations League Italia-Germania. Parte meglio la Germania che gestisce il pallone tenendo lontana l’Italia per i primi 20 minuti. Scamacca sembra essere l’uomo in più per la Nazionale azzurra che spinge la squadra a finalizzare alcune ghiotte occasioni, trovando un palo clamoroso che gli nega la gioia del gol. Nel secondo tempo la gara si accende con la reazione di entrambe le squadre di sbloccare il match. Ci riesce prima l’Italia con Pellegrini su assist fulmineo di Gnoto, ma la Germania non ci sta e pareggia con Kimmich ribadendo il suo valore in campo. Nations League Italia-Germania: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi 4 Giugno 2022 nello Stadio Renato Dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partita diLeague. Parte meglio lache gestisce il pallone tenendo lontana l’per i primi 20 minuti. Scamacca sembra essere l’uomo in più per la Nazionale azzurra che spinge la squadra a finalizzare alcune ghiotte occasioni, trovando un palo clamoroso che gli nega la gioia del gol. Nel secondo tempo la gara si accende con la reazione di entrambe le squadre di sbloccare il match. Ci riesce prima l’consu assist fulmineo di Gnoto, ma lanon ci sta e pareggia conribadendo il suo valore in campo.League: ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - Ioamoglianimal1 : RT @mari_puck: .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato alla Cam… - Giulian53196861 : La Germania parte forte, ma dopo i primi 15 minuti è l'Italia a crescere sempre di più fino ad arrivare a colpire u… -