Italia-Germania, Mancini: “Noi siamo campioni d’Europa, altri non vincono mai” (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha parlato prima del match contro la Germania, valevole per la prima partita del girone 3, della UEFA Nations League. “siamo forti anche a livello più alto, perché abbiamo 4 Mondiali e 2 Europei. Certo, siamo un po’ in difficoltà negli ultimi anni, perché ci sono sempre meno Italiani che giocano in A. Nonostante tutte le difficoltà, riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa: fino al 2024, fino a prova contraria, siamo campioni d’Europa. Altre nazionali hanno grandi giocatori ma non hanno mai vinto e non vinceranno a breve”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico azzurro, Roberto, ha parlato prima del match contro la, valevole per la prima partita del girone 3, della UEFA Nations League. “forti anche a livello più alto, perché abbiamo 4 Mondiali e 2 Europei. Certo,un po’ in difficoltà negli ultimi anni, perché ci sono sempre menoni che giocano in A. Nonostante tutte le difficoltà, riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa: fino al 2024, fino a prova contraria,. Altre nazionali hanno grandi giocatori ma non hanno mai vinto e non vinceranno a breve”. SportFace.

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - ilPostSport : RT @ilPostSport: Vincere gli Europei non è bastato: un anno dopo Roberto Mancini deve ricostruire l'Italia ancora una volta, senza abbastan… - le_voiture : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… -