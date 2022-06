Italia-Germania, lite Florenzi-Kimmich: schiaffo dell’azzurro, poi l’abbraccio (Di sabato 4 giugno 2022) Alessandro Florenzi si è fatto prendere dal nervosismo al 60? di Italia-Germania, sfida valevole per i gironi della Nations League 2021/2022. Il terzino destro Italiano, in forza al Milan, si è reso protagonista di una breve lite, subito estintasi, con Joshua Kimmich; dopo un intervento irregolare di Thilo Kehrer ai danni proprio di Florenzi, l’ex giallorosso ha colpito il centrocampista del Bayern Monaco prima citato con un piccolo schiaffo sul collo, andando poi testa a testa con il tedesco. Il direttore di gara ha punito prontamente il difensore Italiano attraverso un’ammonizione, con Florenzi ad abbracciare Kimmich subito dopo come cenno d’intesa tra i due giocatori. Prima il gesto evitabile, poi ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Alessandrosi è fatto prendere dal nervosismo al 60? di, sfida valevole per i gironi della Nations League 2021/2022. Il terzino destrono, in forza al Milan, si è reso protagonista di una breve, subito estintasi, con Joshua; dopo un intervento irregolare di Thilo Kehrer ai danni proprio di, l’ex giallorosso ha colpito il centrocampista del Bayern Monaco prima citato con un piccolosul collo, andando poi testa a testa con il tedesco. Il direttore di gara ha punito prontamente il difensoreno attraverso un’ammonizione, conad abbracciaresubito dopo come cenno d’intesa tra i due giocatori. Prima il gesto evitabile, poi ...

