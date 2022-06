Italia-Germania, le formazioni ufficiali (Di sabato 4 giugno 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Italia-Germania, prima gara del girone 3 della lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Gli Azzurri arrivano da un brutto periodo dopo la conquista dell’Europeo di appena dieci mesi fa. Infatti da qual momento la squadra di Roberto Mancini si è involuta sul piano del gioco e non è riuscita a qualificarsi per i mondiali 2022. Inoltre proprio pochi giorni fa è arrivata una pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Il commissario tecnico ha così deciso di attuare uno svecchiamento della rosa, lasciando a casa a partite da questa sfida diversi senatori. La Germania, dopo la delusione degli Europei, si è qualificata senza problemi per la fase finale dei Mondiali. Infatti sotto la guida del ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 giugno 2022) Andiamo a scoprire ledi, prima gara del girone 3 della lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Gli Azzurri arrivano da un brutto periodo dopo la conquista dell’Europeo di appena dieci mesi fa. Infatti da qual momento la squadra di Roberto Mancini si è involuta sul piano del gioco e non è riuscita a qualificarsi per i mondiali 2022. Inoltre proprio pochi giorni fa è arrivata una pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Il commissario tecnico ha così deciso di attuare uno svecchiamento della rosa, lasciando a casa a partite da questa sfida diversi senatori. La, dopo la delusione degli Europei, si è qualificata senza problemi per la fase finale dei Mondiali. Infatti sotto la guida del ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - 69Wanis : RT @Azzurri: Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In… - GabryOnc : RT @Azzurri: Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In… -