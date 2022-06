Italia-Germania, infortunio per Politano: costretto ad uscire (Di sabato 4 giugno 2022) Brutte notizie per Mancini e Spalletti: durante la sfida tra Italia e Germania, prima partita del girone di Nations League, Politano è dovuto uscire al 60° minuto dopo aver subito un colpo all’altezza del ginocchio. L’attaccante del Napoli ha avvertito subito il dolore e ha chiesto il cambio al ct Mancini. Gnonto, Politano, ItaliaL’ACCADUTO A metà campo c’è stato un contrasto di gioco tra l’esterno azzurro e Joshua Kimmich che ha causato un trauma al ginocchio di Politano. Da ciò è nata anche un mini rissa subito placata dal direttore di gara con un doppio cartellino giallo. Previsti nella giornata di domani altri esami per capire l’entità dell’infrtunio. Al posto dell’ex Sassuolo è entrato Gnonto che dopo pochi minuti ha fornito l’assist vincente per la rete ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Brutte notizie per Mancini e Spalletti: durante la sfida tra, prima partita del girone di Nations League,è dovutoal 60° minuto dopo aver subito un colpo all’altezza del ginocchio. L’attaccante del Napoli ha avvertito subito il dolore e ha chiesto il cambio al ct Mancini. Gnonto,L’ACCADUTO A metà campo c’è stato un contrasto di gioco tra l’esterno azzurro e Joshua Kimmich che ha causato un trauma al ginocchio di. Da ciò è nata anche un mini rissa subito placata dal direttore di gara con un doppio cartellino giallo. Previsti nella giornata di domani altri esami per capire l’entità dell’infrtunio. Al posto dell’ex Sassuolo è entrato Gnonto che dopo pochi minuti ha fornito l’assist vincente per la rete ...

