Italia-Germania | Gravina | “Ripescaggio non ci rende credibili | non mi sono dimesso per senso di responsabilità”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato a Bologna a poche ore dal match di Nations League tra Italia e Germania. Le dichiarazioni delle ultime ore di Baggio e Materazzi, che si sono uniti al coro di chi ritiene ingiusta l'esclusione dal Mondiale 2022 della Nazionale, sembrano aver stufato il presidente federale: "Ci sono cose che ci mettono nelle condizioni di essere presi in giro, se si cambieranno delle norme in futuro vedremo ma la situazione è che l'Italia non si è qualificata, ci sono vincitori e vinti com'è normale che sia. I discorsi sul Ripescaggio ci rendono poco credibili – afferma secco Gravina – Mie dimissioni dopo Macedonia? Non sono legato alla poltrona, non mi sono dimesso per senso di responsabilità"

