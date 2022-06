Italia-Germania di Nations League è finita 1-1 (Di sabato 4 giugno 2022) La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 contro la Germania nel primo turno di Nations League. Era anche la prima partita del nuovo ciclo dell’Italia con il commissario tecnico Roberto Mancini, che dovrà arrivare perlomeno agli Europei del 2024. Leggi su ilpost (Di sabato 4 giugno 2022) La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 contro lanel primo turno di. Era anche la prima partita del nuovo ciclo dell’con il commissario tecnico Roberto Mancini, che dovrà arrivare perlomeno agli Europei del 2024.

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - Pundits01 : RT @UEFAcom_it: ???? Finisce in parità la sfida tra Italia e Germania in #NationsLeague #UNL - GiovaDS17 : @Marco04_08 Ha giocato un Italia C con 78 mocciosi nel. Secondo tempo contro la Germania A ma te stai qui a buttare merda. Italiotismo. -