Italia-Germania | chi è Gnonto | il talento ex Inter che fa il debutto con la Nazionale

Ha esordito subito con un assist con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini l'attaccante classe 2003 Wilfried Gnonto. Nato a Verbania il 5 novembre 2003, Gnonto entra a far parte del settore giovanile dell'Inter già nel 2012, all'età di 9 anni. Nel 2020 sceglie di non firmare un contratto professionistico con il club nerazzurro e si trasferisce quindi a 0 in Svizzera, allo Zurigo. Qui nella sua prima stagione non riesce a trovare molto spazio, anche data la sua giovanissima età, segnando il suo primo gol da professionista nel 4-1 contro il Vaduz. Nella seconda stagione invece riesce a trovare più spazio, segnando 10 gol in 36 partite. Attaccante esterno molto esplosivo e dotato di ottima tecnica di base, può giocare anche da seconda punta, data la sua abilità con entrambi i piedi, nonostante ...

