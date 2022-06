Italia-Germania 1-1, Scamacca: “Gara di alto livello. Mancini ha avuto coraggio” (Di sabato 4 giugno 2022) “È stata una Gara bellissima e di alto livello. Abbiamo dato il massimo contro una squadra molto forte. Oggi ho sbagliato un po’ di gol, spero che arrivi presto la rete“. Questo il commento di Gianluca Scamacca dopo Italia-Germania 1-1, match d’esordio stagionale in Nations League. “Sono un ragazzo semplicissimo che sta vivendo un sogno e farò di tutto per coltivarlo – spiega a Rai Sport – Non leggo le notizie sul mercato, le valutazioni le fanno le società, io penso solo a divertirmi. In Italia ci sono tanti giovani, hanno bisogno di spazio e il mister ha avuto coraggio“. Così quindi il centravanti del Sassuolo, vicino al gol nel primo tempo con un destro dalla distanza; soltanto il palo gli ha negato la gioia del gol. ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “È stata unabellissima e di. Abbiamo dato il massimo contro una squadra molto forte. Oggi ho sbagliato un po’ di gol, spero che arrivi presto la rete“. Questo il commento di Gianlucadopo1-1, match d’esordio stagionale in Nations League. “Sono un ragazzo semplicissimo che sta vivendo un sogno e farò di tutto per coltivarlo – spiega a Rai Sport – Non leggo le notizie sul mercato, le valutazioni le fanno le società, io penso solo a divertirmi. Inci sono tanti giovani, hanno bisogno di spazio e il mister ha“. Così quindi il centravanti del Sassuolo, vicino al gol nel primo tempo con un destro dalla distanza; soltanto il palo gli ha negato la gioia del gol. ...

