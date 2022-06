Italia Germania 1-1: Kimmich risponde a Pellegrini, è pari al Dall’Ara (Di sabato 4 giugno 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la Nations League tra Italia e Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Termina in parità la sfida tra Italia e Germania con gli Azzurri capaci di andare in vantaggio a metà ripresa con Pellegrini su assist dell’esordiente Gnonto ma i tedeschi son riusciti ad impattare tre minuti più tardi con Kimmich. Da registrare gli esordi anche di Pobega, Dimarco, Ricci e Cancellieri. Queste le azioni salienti di Italia-Germania: Sintesi Italia Germania MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Dall’Ara. 4? La Germania prende subito in mano il pallino del gioco. 6? Rudiger impedisce il rinvio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Allo stadio, il match valido per la Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Termina intà la sfida tracon gli Azzurri capaci di andare in vantaggio a metà ripresa consu assist dell’esordiente Gnonto ma i tedeschi son riusciti ad impattare tre minuti più tardi con. Da registrare gli esordi anche di Pobega, Dimarco, Ricci e Cancellieri. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al. 4? Laprende subito in mano il pallino del gioco. 6? Rudiger impedisce il rinvio ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - rtl1025 : ????? Si apre con un pareggio il percorso dell'Italia in #NationsLeague. 1-1 contro la Germania: a Pellegrini rispond… - Francy11412804 : RT @pastelloobianco: gol dell’Italia pareggio della al 71’… -