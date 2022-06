Italia-Germania 1-1, Adani: “Mettere Gnonto è una giocata da Mancini” (Di sabato 4 giugno 2022) “Quando l’atteggiamento è giusto, le gambe girano. Mettere Gnonto con Pellegrini che va a chiudere in gol, sicuramente, è una giocata da Mancini“. Queste sono le considerazioni di Daniele Adani, intervenuto come opinionista di Rai Sport al termine di Italia-Germania 1-1, incontro valevole per la Nations League 2022/2023. L’ex difensore Italiano ha commentato la scelta di Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, di inserire Wilfried Gntonto a partita in corso, determinante per scaturire la rete del momentaneo vantaggio dell’Italia. Parole significative di un sempre analitico Adani, il quale ha insieme esaltato le qualità di Mancini e Gnonto stesso dopo il pari ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Quando l’atteggiamento è giusto, le gambe girano.con Pellegrini che va a chiudere in gol, sicuramente, è unada“. Queste sono le considerazioni di Daniele, intervenuto come opinionista di Rai Sport al termine di1-1, incontro valevole per la Nations League 2022/2023. L’ex difensoreno ha commentato la scelta di Roberto, commissario tecnico azzurro, di inserire Wilfried Gntonto a partita in corso, determinante per scaturire la rete del momentaneo vantaggio dell’. Parole significative di un sempre analitico, il quale ha insieme esaltato le qualità distesso dopo il pari ...

