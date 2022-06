Italia femminile | lo sfogo di Guagni dopo esclusione dagli Europei | “Va accettato anche se non condivido”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Tra le escluse di Milena Bertolini per i prossimic’è Alia. La giocatrice del Milan si è sfogata sui propri profili social: “È difficile ma vase non condiviso – scrive – Non mi piace piangermi addosso e non lo farò di certo adesso. Mi rimboccherò le maniche e farò ancora meglio per me stessa e per le persone che credono in me”. SportFace.