Italia, è un buon pari contro la Germania: entra Gnonto e cambia la partita, 1-1 in Nations League (Di sabato 4 giugno 2022) L’Italia riscatta l’ultima prestazione contro l’Argentina. Prestazione incoraggiante degli azzurri in vista delle prossime partite, la squadra di Roberto Mancini è scesa in campo nella prima partita della fase a gironi di Nations League. L’avversario di turno è la Germania, anche la compagine di Flick ha dimostrato qualche problema di troppo. L’Italia era reduce da un periodo veramente negativo, iniziato con le ultime partite delle qualificazioni al Mondiali in Qatar e poi con il ko pesantissimo contro la Macedonia. La sconfitta contro Messi e compagni ha fatto scattare un campanello d’allarme, oggi si è registrato un netto passo in avanti. Roberto Mancini continua con una formazione sperimentale considerando le ultime assenze e si ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 giugno 2022) L’riscatta l’ultima prestazionel’Argentina. Prestazione incoraggiante degli azzurri in vista delle prossime partite, la squadra di Roberto Mancini è scesa in campo nella primadella fase a gironi di. L’avversario di turno è la, anche la compagine di Flick ha dimostrato qualche problema di troppo. L’era reduce da un periodo veramente negativo, iniziato con le ultime partite delle qualificazioni al Mondiali in Qatar e poi con il ko pesantissimola Macedonia. La sconfittaMessi e compagni ha fatto scattare un campanello d’allarme, oggi si è registrato un netto passo in avanti. Roberto Mancini continua con una formazione sperimentale considerando le ultime assenze e si ...

