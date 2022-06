Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2022: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 4 giugno 2022) oggi sabato 4 giugno (ore 15.00) si gioca Italia-Cina, match valido per la Nations League 2022 di volley femminile. La nostra Nazionale va a caccia della terza vittoria consecutiva ad Ankara (Turchia) dopo aver battuto Belgio e Olanda negli ultimi due giorni. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di un bel successo, per inseguire con ancora più convinzione la rincorsa verso la qualificazione alla Final Eight. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Cina DI volley femminile DALLE 15.00 Le Campionesse d’Europa non sono al gran completo visto che mancano Paola Egonu, Miriam Sylla, Anna Danesi, Alessia Orro, Elena Pietrini, Caterina Bosetti: le rivedremo nei prossimi appuntamenti. C’è ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022)sabato 4 giugno (ore 15.00) si gioca, match valido per ladi. La nostra Nazionale va a caccia della terza vittoria consecutiva ad Ankara (Turchia) dopo aver battuto Belgio e Olanda negli ultimi due giorni. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di un bel successo, per inseguire con ancora più convinzione la rincorsa verso la qualificazione alla Final Eight. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 15.00 Le Campionesse d’Europa non sono al gran completo visto che mancano Paola Egonu, Miriam Sylla, Anna Danesi, Alessia Orro, Elena Pietrini, Caterina Bosetti: le rivedremo nei prossimi appuntamenti. C’è ...

