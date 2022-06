Isola dei Famosi: naufrago costretto a ritirarsi per motivi medici (Di sabato 4 giugno 2022) Come già accaduto nei mesi precedenti, un altro concorrente dell’Isola dei Famosi è stato costretto a ritirarsi dal gioco per motivi medici. Questa volta è stato il turno di Roger Balduini che ad un mese dalla finale ha dovuto lasciare l’Honduras. LASCIA L’Isola – Durante lo svolgimento di una prova, Roger ha dovuto fare i conti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Come già accaduto nei mesi precedenti, un altro concorrente dell’deiè statodal gioco per. Questa volta è stato il turno di Roger Balduini che ad un mese dalla finale ha dovuto lasciare l’Honduras. LASCIA L’– Durante lo svolgimento di una prova, Roger ha dovuto fare i conti L'articolo

Advertising

nuvolabassa : RT @My_Salute: Sulla mappa - la zona di distruzione dei sistemi missilistici americani HIMARS, che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina (… - wiolas : RT @Disperlinglibe1: Gennaro è il migliore del gruppo giovani e guarda caso è quello che avete massacrato di più al televoto. Un segnale in… - infoitcultura : L'isola dei famosi: Nick Luciani nei guai, questa volta ha esagerato? - My_Salute : Sulla mappa - la zona di distruzione dei sistemi missilistici americani HIMARS, che gli Stati Uniti forniranno all'… - wiolas : RT @Web_Lavoro: lavoro più io quando sono in vacanza ...che questi 'vips ' all' #isola dei famosi. E non c'è nemmeno da dire che gli levi… -