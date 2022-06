Isola dei Famosi, Mercedesz e Luca litigano, lei sbotta: ‘Ripete le stesse cose’ (Di sabato 4 giugno 2022) Prosegue l’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi. A meno di un mese dalla tanto attesa finale, il clima in Honduras è diventato piuttosto turbolento, non solo a causa della fame, ma anche in virtù delle accese discussioni. Poche ore fa, a Cayo Cochinos, Mercedesz ha avuto un duro confronto con Luca. Facciamo insieme il punto della situazione. Isola dei Famosi, è scontro tra Luca Daffré e Mercedesz Henger Nell ultime ore a Playa Rinnovada gli umori si sono inalberati. Nick ha cercato di dare alcuni consigli ai suoi compagni d’avventura su come poter dividere equamente il cibo. Luca ha tentato di prendere la parla per esprimere la sua opinione, ma nel farlo, a detta di Mercedesz avrebbe tolto lei la parola. La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 4 giugno 2022) Prosegue l’avventura dei naufraghi all’dei. A meno di un mese dalla tanto attesa finale, il clima in Honduras è diventato piuttosto turbolento, non solo a causa della fame, ma anche in virtù delle accese discussioni. Poche ore fa, a Cayo Cochinos,ha avuto un duro confronto con. Facciamo insieme il punto della situazione.dei, è scontro traDaffré eHenger Nell ultime ore a Playa Rinnovada gli umori si sono inalberati. Nick ha cercato di dare alcuni consigli ai suoi compagni d’avventura su come poter dividere equamente il cibo.ha tentato di prendere la parla per esprimere la sua opinione, ma nel farlo, a detta diavrebbe tolto lei la parola. La ...

