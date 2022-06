Isola dei Famosi, doccia per Estefania e Nicolas: il particolare che ha disgustato il pubblico (Di sabato 4 giugno 2022) Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis hanno vinto una particolare prova cui sono stati sottoposti all’Isola dei Famosi 2022, e in quanto vincitori hanno ricevuto un premio molto desiderato, ovvero la possibilità di lavarsi in una tinozza di acqua dolce (dunque non acqua marina, come fanno abitualmente) e con il sapone che ovviamente non possono usare nell’oceano. Peccato però che, come molti telespettatori a casa hanno notato, l’acqua nella tinozza era già sporca e aveva un colore tutt’altro che desiderabile. Un dettaglio a dir poco disgustoso, che ha fatto discutere il popolo social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha mentito a tutti? “Vive con la fidanzata” ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 giugno 2022)Bernal eVaporidis hanno vinto unaprova cui sono stati sottoposti all’dei2022, e in quanto vincitori hanno ricevuto un premio molto desiderato, ovvero la possibilità di lavarsi in una tinozza di acqua dolce (dunque non acqua marina, come fanno abitualmente) e con il sapone che ovviamente non possono usare nell’oceano. Peccato però che, come molti telespettatori a casa hanno notato, l’acqua nella tinozza era già sporca e aveva un colore tutt’altro che desiderabile. Un dettaglio a dir poco disgustoso, che ha fatto discutere il popolo social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dei, Edoardo Tavassi ha mentito a tutti? “Vive con la fidanzata” ...

