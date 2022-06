(Di sabato 4 giugno 2022) Il 18 giugno 2022, per la prima volta, i dipendenti di questo giornale marceranno insieme per i diritti delle persone lgbt+. Lo faremo in una città che vanta tanti primati arcobaleno, due dei quali (nel bene e nel male) legati proprio alla storia del nostro quotidiano. Condividiamo la nostra gioia con lettrici e lettori

Sembra che tutti istanno a sinistra e a destra non ci sta manco uno così. Conosciamo un sacco ... ma Barbara Palombelli invece sì, che però scivola in uno strafalcione: 'Io sono, non è ...Mai avrei immaginato, da, di partecipare a un Pride sul carro con le colleghe e i colleghi del giornale per cui lavoro. In Italia intendo. Quando circa vent'anni fa feci coming out a Battipaglia, mia madre ... Io, giornalista gay, sul carro de La Stampa al Torino Pride La conduttrice, ospite del Maurizio Costanzo Show, interviene in una discussione sui nomi di professione, mostrandosi critica sulla conversione ...Il duo comico foggiano ha ripescato i temi dell’ormai celebre monologo sulle parole e sulle intenzioni: “Sembra che tutti i gay stanno a ...