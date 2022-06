Internazionali ''Città di Caserta'': 15 italiane al via nelle ''quali'' (Di sabato 4 giugno 2022) Inizia con il tabellone di qualificazioni la 33esima edizione del torneo ITF femminile giocato sui campi della Città campana e dotato di un montepremi da 60mila dollari Leggi su federtennis (Di sabato 4 giugno 2022) Inizia con il tabellone dificazioni la 33esima edizione del torneo ITF femminile giocato sui campi dellacampana e dotato di un montepremi da 60mila dollari

Advertising

oceanic_anjo : nella mia città stanno facendo una fiera del cibo con i piatti delle regioni italiane + internazionali e dopo esser… - ATPtennis2002 : RT @matmosciatti11: Internazionali di Tennis Città di Perugia, wild card a #Coric e #Passaro ?? Al via domenica 5 giugno le qualificazioni… - FComunitaMilano : @FondCariplo promuove “Looking4”, un percorso di 4 incontri partecipativi, in 4 diverse città italiane, sui temi di… - MassimoMario1 : @MikeyTheJester @laperlaneranera non abbiamo capito che i baroni ucraini sono i maggiori spacciatori internazionali… - notizie_caserta : Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta: domani il sorteggio del tabellone delle qualificazioni… -