Inter | tutto fatto per Mkhitaryan Ha rifiutato il rinnovo con la Roma

Advertising

FBiasin : L’#Inter, secondo alcuni esperti, dopo aver preso Onana, Gosens, forse Mkhitaryan, dovrebbe portare ad Appiano, tra… - GoalItalia : ?? DALLE 12 SU TWITCH?? ?? #Pogba a un passo dalla #Juve. E #DiMaria… ???? #Inter sempre più in pressing su #Dybala… - FBiasin : Se #Perisic sceglierà il #Tottenham meriterà comunque applausi: ha dato tutto e andrà a incassare più quattrini, un… - Fra_24_ : RT @RPozzolli: Va bene tutto, ma vendere Alessandro Bastoni, nostra attuale e futura bandiera, prossimo capitano, con la maglia dell’Inter… - capannone4 : RT @The_Luro: Se l'Inter vende Bastoni porco dio è la volta buona che mando veramente tutto in malora Ho sopportato il 5 maggio Tardelli a… -

Eurosport IT

Le parole di Dybala sul suo futuro La Joya, che al termine di questo mese lascerà la Juve a parametro zero, piace tanto all', ma al termine della Finalissima tra Italia e Argentina, match nel ...Il tecnico lo voleva già all'. Lo svedese è approdato a Londra con la formula del prestito di ...quadrerebbe, qualora il Milan dovesse spingersi a ... Calciomercato - Dybala-Inter, tutto ruota attorno agli esuberi; lotta Juventus-Milan per Zaniolo Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’Inter avrebbe sorpassato la Fiorentina nella corsa ... gigliati hanno monitorato anche altri profili e non sarebbero del tutto convinti di affiancare a ...Con Henrikh Mkhitaryan ormai a un passo, l'Inter continua a seguire con molta attenzione la pista che porta a Paulo Dybala. Come sottolinea Tuttosport, l'agente del giocatore, Jorge Antun, in questi g ...