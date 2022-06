Inter, l’arrivo di Mkhitaryan spinge fuori più di un centrocampista: ecco di chi si tratta (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’arrivo di Inter, l’arrivo di Mkhitaryan spinge fuori più di un centrocampista. L’armeno ha rifiutato la proposta della Roma e dopo il 31 giugno potrà firmare un biennale con i nerazzurri. Ora, scopriamo chi lascerà libero il posto all’ex armeno. Il primo nome in uscita sul taccuino di Marotta è proprio Matias Vecino, il quale – sempre secondo Calciomercato.com – ha già salutato i nerazzurri. Il 31enne lascerà Milano dopo cinque anni. Il prossimo sul piede di partenza è Arturo Vidal. Il nazionale cileno è in trattativa per rescindere il contratto con l’Inter, per poi accettare il biennale che gli ha offerto il club brasiliano del Flamengo. Senza dimenticare l’italiano Stefano Sensi, di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,didipiù di un. L’armeno ha rifiutato la proposta della Roma e dopo il 31 giugno potrà firmare un biennale con i nerazzurri. Ora, scopriamo chi lascerà libero il posto all’ex armeno. Il primo nome in uscita sul taccuino di Marotta è proprio Matias Vecino, il quale – sempre secondo Calciomercato.com – ha già salutato i nerazzurri. Il 31enne lascerà Milano dopo cinque anni. Il prossimo sul piede di partenza è Arturo Vidal. Il nazionale cileno è intiva per rescindere il contratto con l’, per poi accettare il biennale che gli ha offerto il club brasiliano del Flamengo. Senza dimenticare l’italiano Stefano Sensi, di ...

