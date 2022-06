Infortunio Lukaku, Martinez pessimista: “Non ci sono buone sensazioni” (Di sabato 4 giugno 2022) Romelu Lukaku rischia di stare fermo per un bel po’. L’attaccante del Belgio ieri è uscito al ventisettesimo minuto del primo tempo di Belgio-Olanda, match valevole per la Nations League 2022/2023, per un Infortunio alla caviglia. Al termine del match il commissario tecnico Roberto Martinez ha fatto il punto della situazione, mostrandosi pessimista: “Non ci sono buone sensazioni – ha dichiarato – Farà una risonanza magnetica in ospedale e dovremo aspettare 48 ore per saperne di più sulle sue condizioni. La sua caviglia si è girata. Sarei sorpreso se ci fosse nelle prossime partite”, ha chiosato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Romelurischia di stare fermo per un bel po’. L’attaccante del Belgio ieri è uscito al ventisettesimo minuto del primo tempo di Belgio-Olanda, match valevole per la Nations League 2022/2023, per unalla caviglia. Al termine del match il commissario tecnico Robertoha fatto il punto della situazione, mostrandosi: “Non ci– ha dichiarato – Farà una risonanza magnetica in ospedale e dovremo aspettare 48 ore per saperne di più sulle sue condizioni. La sua caviglia si è girata. Sarei sorpreso se ci fosse nelle prossime partite”, ha chiosato. SportFace.

Advertising

sportmediaset : La Nations League fa male: Lukaku e Mbappé fuori per infortunio #NationsLeague #Lukaku #Mbappe… - sportface2016 : Infortunio #Lukaku, Martinez pessimista: 'Non ci sono buone sensazioni' #Belgio #NationsLeague - danilosantermo : @RaffGari Ciao Doc, hai notizie in merito al probabile infortunio di Lukaku? - infoitsport : Belgio-Paesi Bassi già finita per Lukaku: l'attaccante fuori per infortunio dopo 25' - infoitsport : La Nations League fa vittime importanti: Lukaku e Mbappè vanno ko per infortunio -