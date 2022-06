Inflazione alle stelle e salari bassi: dove sono i sindacati? (Di sabato 4 giugno 2022) dove sono i difensori del popolo, coloro che dovrebbero far avere ai lavoratori e ai pensionati il pieno diritto maturato dopo anni di fatiche, ma che ora sussurrano qualche frase generica ed inefficace, incravattati davanti alle telecamere? Alludo al sindacato che di fronte all’Inflazione che si è divorata più del 6% del potere d’acquisto dei salari e delle pensioni sa solo proclamare che “sarà necessario incontrare il governo per stabilire una linea da seguire per il ricupero del danno causato dall’Inflazione”. Il governo, da parte sua, più che confermare il dato, non mette in campo se non misure spot che, come sempre, danno l’impressione di risolvere il problema, ma che in realtà, sono fumo negli occhi. I 200 euro una tantum che forse verranno elargiti in modo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022)i difensori del popolo, coloro che dovrebbero far avere ai lavoratori e ai pensionati il pieno diritto maturato dopo anni di fatiche, ma che ora sussurrano qualche frase generica ed inefficace, incravattati davantitelecamere? Alludo al sindacato che di fronte all’che si è divorata più del 6% del potere d’acquisto deie delle pensioni sa solo proclamare che “sarà necessario incontrare il governo per stabilire una linea da seguire per il ricupero del danno causato dall’”. Il governo, da parte sua, più che confermare il dato, non mette in campo se non misure spot che, come sempre, danno l’impressione di risolvere il problema, ma che in realtà,fumo negli occhi. I 200 euro una tantum che forse verranno elargiti in modo ...

