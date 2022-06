India, le donne rischiano la vita per accedere all’acqua: il video dove scalano i pozzi a mani nude (Di sabato 4 giugno 2022) Rischiare la vita per avere una speranza di sopravvivenza. È quanto accade in India, nello stato del Madhya Pradesh. #WATCH Madhya Pradesh: People in Dindori’s Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI MP CG RJ) June 2, 2022 Un video, diventato virale sui social, in cui si vedono due donne che scalano la parete di un pozzo per accedere all’acqua ha messo in evidenza la grave carenza di oro blu in diverse aree della penisola Indiana, soprattutto quelle centrali. Il filmato, terrificante, mostra le Indiane arrampicarsi sulla parete di pietra senza corda o imbracatura per accedere alle pozze d’acqua sul fondo. I ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Rischiare laper avere una speranza di sopravvivenza. È quanto accade in, nello stato del Madhya Pradesh. #WATCH Madhya Pradesh: People in Dindori’s Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI MP CG RJ) June 2, 2022 Un, diventato virale sui social, in cui si vedono duechela parete di un pozzo perha messo in evidenza la grave carenza di oro blu in diverse aree della penisolana, soprattutto quelle centrali. Il filmato, terrificante, mostra lene arrampicarsi sulla parete di pietra senza corda o imbracatura peralle pozze d’acqua sul fondo. I ...

