Incubo di ritorno da Gardaland: sei ragazze molestate sul treno Peschiera del Garda - Milano (Di sabato 4 giugno 2022) Ci dicevano 'le donne bianche qui non salgono' ', hanno raccontato al quotidiano ilgiorno.it che per primo ha dato la notizia dell'episodio le adolescenti. Anche la madre di una delle vittime si è ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Ci dicevano 'le donne bianche qui non salgono' ', hanno raccontato al quotidiano ilgiorno.it che per primo ha dato la notizia dell'episodio le adolescenti. Anche la madre di una delle vittime si è ...

Pubblicità

rainbow20202020 : @BubbinoInside Il ritorno è stato un INCUBO ma sono così felice di essere sopravvissuta ???? - Ecologia_Italia : RT @NonMiDire@mastodon.uno INCUBO INQUINAMENTO Altro che svolta GREEN: si torna al carbone, il più inquinante dei c… - PulcinoRossoner : RT @antonello_vale: Non ci potevo credere,davanti alla tv in attesa di notizie sul rischio di una crisi che farebbe precipitare il Paese,… - babooshkae : apposto dopo aver sognato la notte il mio ex mi sveglio stamattina ma poi ritorno a dormire ora appena svegliata pi… - ClaraPorta4 : @NonSoloJuve ?????? alcuni come lui si creano questo mantra perché nn accettano il ritorno della JUVE COMPETITIVA e qu… -