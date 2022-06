(Di sabato 4 giugno 2022) Ardea – Maxialdi, ad Ardea. A prendereintorno alle 13:45 sterpaglie e alberi ad alto fusto. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma le fiamme divampano da oltre due ore. Aanche undi. Sul posto è intervenuta la protezione civile Airone con 3 squadre e 2 pickup con botte da 2000l. Insieme ai volontari di Airone anche Alfa aprilia e Noal, Vigili del32A e 22A e la Polizia Locale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardeailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

Advertising

Il Faro online

In realtà non si è trattato di un unico: gli operatori in campo, infatti, si sono dovuti ... E agli ulivi si aggiungono anche quarantina di alberi di pino dell'attiguoche ricade ...Vivian invece è stato trasportato dalall'elicottero ed è stato trasferito in gravi ... Prezzo della benzina in Fvg, nuova proroga per il super sconto: ecco fino a quandoin un campo ... Incendio al Boschetto di Nuova Florida: a fuoco il ripetitore di telefonia SOLETO \ SPIAGGIABELLA – Il salento continua a bruciare, anche per via dei numerosi scheletri di ulivo divorati da xylella, arbusti ormai secchi che dovrebbero essere sdradicati. L’ultimo [...] ...Vigili del fuoco e protezione civile impegnati fino a notte fonda per contrastare più focolai nell'agro di Soleto. Distrutto un immenso patrimonio di alberi, l'ennesimo scempio ambientale ...