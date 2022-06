“In Italia 19 milioni di evasori”. Vi spiego perché è una panzana (Di sabato 4 giugno 2022) Il numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, ha fatto ieri una delle esternazioni che lo stanno rendendo celebre: non richiede più la galera a chi evade, ma auspica che il malfattore lavori. Forzato, immaginiamo. Sembra una concessione, ma non lo è. Infatti il probo funzionario pubblico, che precedentemente traeva il suo reddito in uno studio di tributaristi che difendeva gli evasori fiscali o presunti tali, ha anche aggiunto che sarebbero 19 i milioni di contribuenti che fanno i furbetti con il fisco. Alimentando così il mito dell’Italiano evasore. Quella del sovrano fiscale sembra dunque una grazia: niente più galera. Si tratta, piuttosto, di una panzana. Dal punto di vista pratico molto simile a quella pensata dai suoi arcinemici grillini: questi ultimi volevano far lavorare i percettori del reddito di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022) Il numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, ha fatto ieri una delle esternazioni che lo stanno rendendo celebre: non richiede più la galera a chi evade, ma auspica che il malfattore lavori. Forzato, immaginiamo. Sembra una concessione, ma non lo è. Infatti il probo funzionario pubblico, che precedentemente traeva il suo reddito in uno studio di tributaristi che difendeva glifiscali o presunti tali, ha anche aggiunto che sarebbero 19 idi contribuenti che fanno i furbetti con il fisco. Alimentando così il mito dell’no evasore. Quella del sovrano fiscale sembra dunque una grazia: niente più galera. Si tratta, piuttosto, di una. Dal punto di vista pratico molto simile a quella pensata dai suoi arcinemici grillini: questi ultimi volevano far lavorare i percettori del reddito di ...

