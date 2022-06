In fiamme il monastero ortodosso della Santa Dormizione di Svyatogorsk

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Un incendio è scoppiato neldi, la Svjatohirs’ka Lavra, a causa dei bombardamenti degli occupanti russi”. Lo ha reso noto attraverso la propria pagina Facebook l’ufficiale95a brigata d’assalto separata delle forze armate ucraine Yuriy Krochevenko. “Proprio in questo momento – ha scritto – ilin legnoLavra del Patriarcato di Mosca sta bruciando. Un altro crimine dei barbari russi, per i quali non c’è nulla di sacro”. Il, una delle più grandi chiese di legno dell’Ucraina, era già stato colpito dai bombardamenti 2 giorni fa. L'articolo proviene da Italia Sera.