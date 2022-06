In bilico sul parapetto del Ponte Marconi: ‘Non voglio uccidermi, sto facendo un video per Tik Tok’ (Di sabato 4 giugno 2022) In bilico sul parapetto del Ponte Marconi. Una scena, purtroppo, vista spesso perché tanti, anche ragazzi, hanno scelto quello ‘sfondo’ per suicidarsi, per lanciarsi di sotto e mettere la parola fine alla loro vita. Ed è quello che temevano alcuni residenti che ieri sera hanno notato un giovane in piedi, proprio lì, sospeso sul Tevere. Ma fortunatamente, il ragazzo non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi, ma era lì per i social, per fare un video ‘adrenalinico’ da pubblicare su Tik Tok per accaparrarsi più followers. In piedi sul parapetto per…un video su Tik Tok Sul posto ieri sera, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente afferrato il giovane, un 21enne, e lo hanno messo in sicurezza. Poi, hanno tirato tutti un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Insuldel. Una scena, purtroppo, vista spesso perché tanti, anche ragazzi, hanno scelto quello ‘sfondo’ per suicidarsi, per lanciarsi di sotto e mettere la parola fine alla loro vita. Ed è quello che temevano alcuni residenti che ieri sera hanno notato un giovane in piedi, proprio lì, sospeso sul Tevere. Ma fortunatamente, il ragazzo non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi, ma era lì per i social, per fare un‘adrenalinico’ da pubblicare su Tik Tok per accaparrarsi più followers. In piedi sulper…unsu Tik Tok Sul posto ieri sera, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente afferrato il giovane, un 21enne, e lo hanno messo in sicurezza. Poi, hanno tirato tutti un ...

