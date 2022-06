Imbarazzo totale per le parole della Merkel: parla di Ucraina? Toh, cosa "scorda" su Vladimir Putin (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo sei mesi di religioso silenzio finalmente anche Angela Merkel ha detto la sua sull'invasione russa in Ucraina. Niente di trascendentale, niente che la faccia rimpiangere, anzi fosse stata zitta ancora per un po' probabilmente l'Europa e i tedeschi gliene sarebbero stati grati. «La mia solidarietà va all'Ucraina invasa e attaccata dalla Russia e sostengo il loro diritto all'autodifesa», ha detto durante un discorso a Berlino, sottolineando di appoggiare tutti gli sforzi del governo tedesco, dell'Ue, degli Usa, della Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per «porre fine a questa barbara guerra di aggressione da parte della Russia». L'ex Cancelliera ha parlato dell'«orrore di Bucha», ha detto che «non dovremmo mai dare per scontate la pace e la libertà», ha parlato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo sei mesi di religioso silenzio finalmente anche Angelaha detto la sua sull'invasione russa in. Niente di trascendentale, niente che la faccia rimpiangere, anzi fosse stata zitta ancora per un po' probabilmente l'Europa e i tedeschi gliene sarebbero stati grati. «La mia solidarietà va all'invasa e attaccata dalla Russia e sostengo il loro diritto all'autodifesa», ha detto durante un discorso a Berlino, sottolineando di appoggiare tutti gli sforzi del governo tedesco, dell'Ue, degli Usa,Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per «porre fine a questa barbara guerra di aggressione da parteRussia». L'ex Cancelliera hato dell'«orrore di Bucha», ha detto che «non dovremmo mai dare per scontate la pace e la libertà», hato di ...

