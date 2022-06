' Il Valencia di Gattuso rinuncia a Guedes | la Roma sogna'

Advertising

DiMarzio : #Gattuso riparte dal #Valencia - TuttoMercatoWeb : TMW - Gattuso vola a Singapore: accordo con il Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #Liga | #Gattuso-@valenciacf: la trattativa procede spedita. Le ultime - MarcoR222 : RT @clamark80: La polemica dei tifosi del Valencia su #Gattuso é totalmente ridicola, in primis perché non è né razzista né omofobo, second… - MilanPress_it : #Bakayoko prende le difese di #Gattuso ?? -

ROMA - Gennaroha già in mente ilche affonterà la prossima stagione. Da settimane, infatti, l'ex tecnico del Napoli riflette sul progetto tecnico da varare per la sua prima esperienza in terra ...Il ritorno in panchinaalcon la benedizione di Jorge Mendes Ma che cosa è successo davvero Nel tritacarne dei social - condizionato evidentemente dalle lotte di potere fra Zorio e ...Secondo As, l'ex allenatore del Napoli dovrà fare a meno dell'esterno offensivo portoghese per fare cassa: Mou alla finestra ...Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell’interesse del Valencia di Rino Gattuso per Piotr Zielinski. Dopo l’interesse del Bayern ...