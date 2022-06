Il tour musicale di Zelensky: “Siamo europei” (Di sabato 4 giugno 2022) Provare col pop dove la diplomazia non riesce: l’idea deve essere stata un po’ questa. E ci sta che a Volodymyr Zelensky, uomo di spettacolo prima di scoprirsi commander in chief, l’idea non sia dispiaciuta. E così, per convincere i leader europei ad accelerare le procedure per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue, a Kyiv hanno pensato di organizzare un tour canoro, provando a capitalizzare il successo recente all’Eurovision Song Contest. Musica e parole, rigorosamente ucraine, in giro per le principali città del Vecchio Continente. Una comitiva itinerante – senza la certezza, al momento, della Kalush Orchestra e della loro “Stefania”, premiata a Torino – e un ritornello ricorrente: “Vogliamo essere europei”. Il tutto, nelle settimane decisive per le sorti non solo della guerra, ma anche delle discussioni tra i capi di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Provare col pop dove la diplomazia non riesce: l’idea deve essere stata un po’ questa. E ci sta che a Volodymyr, uomo di spettacolo prima di scoprirsi commander in chief, l’idea non sia dispiaciuta. E così, per convincere i leaderad accelerare le procedure per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue, a Kyiv hanno pensato di organizzare uncanoro, provando a capitalizzare il successo recente all’Eurovision Song Contest. Musica e parole, rigorosamente ucraine, in giro per le principali città del Vecchio Continente. Una comitiva itinerante – senza la certezza, al momento, della Kalush Orchestra e della loro “Stefania”, premiata a Torino – e un ritornello ricorrente: “Vogliamo essere”. Il tutto, nelle settimane decisive per le sorti non solo della guerra, ma anche delle discussioni tra i capi di ...

