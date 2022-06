Il Telegraph: il Psg vuole Mourinho, Campos sta lavorando per portarlo a Parigi (Di sabato 4 giugno 2022) Il Telegraph lancia la bomba: il Paris Saint-Germain vuole Mourinho per la successione a Pochettino che viene dato in uscita anche se ha un contratto per un altro anno. Il quotidiano inglese scrive che il Psg ha corteggiato Zidane che però non sembra propenso ad accettare, vuole la panchina della Francia. Allora è tornato in pole position Mourinho fortemente caldeggiato dal portoghese Luis Campos che è succeduto a Leonardo ed è il nuovo uomo forte del club. Scrive il Telegraph: Campos ha lavorato a stretto contatto con Mourinho al Real Madrid e i due sono rimasti amici. Mourinho ha raccomandato il suo collega portoghese al Manchester United come direttore sportivo quando allenava lì. Si è parlato anche del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Illancia la bomba: il Paris Saint-Germainper la successione a Pochettino che viene dato in uscita anche se ha un contratto per un altro anno. Il quotidiano inglese scrive che il Psg ha corteggiato Zidane che però non sembra propenso ad accettare,la panchina della Francia. Allora è tornato in pole positionfortemente caldeggiato dal portoghese Luische è succeduto a Leonardo ed è il nuovo uomo forte del club. Scrive ilha lavorato a stretto contatto conal Real Madrid e i due sono rimasti amici.ha raccomandato il suo collega portoghese al Manchester United come direttore sportivo quando allenava lì. Si è parlato anche del ...

