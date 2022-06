Il solito Gravina: «Pensate davvero che la soluzione fossero le dimissioni mie e di Mancini?» (Di sabato 4 giugno 2022) Sulla situazione difficile della Nazionale è intervenuto il Presidente Figc Gravina a margine di un evento a Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza. «Pensate davvero che la soluzione fossero le dimissioni mie e di Mancini? Avrebbero generato effetti positivi o devastanti? Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, io amo affrontare i problemi, me ne assumo le responsabilità e su questo dobbiamo lavorare. La soluzione di legare un ruolo al risultato di una gara è un’impostazione sbagliata» Prosegue: «Sarebbe stato più comodo per tutti vivere un’estate serena ma tutti quei soggetti che ritengono di strumentalizzare una sconfitta per ragioni di interesse personale non meritano risposta. Non possiamo pensare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Sulla situazione difficile della Nazionale è intervenuto il Presidente Figca margine di un evento a Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza. «che lalemie e di? Avrebbero generato effetti positivi o devastanti? Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, io amo affrontare i problemi, me ne assumo le responsabilità e su questo dobbiamo lavorare. Ladi legare un ruolo al risultato di una gara è un’impostazione sbagliata» Prosegue: «Sarebbe stato più comodo per tutti vivere un’estate serena ma tutti quei soggetti che ritengono di strumentalizzare una sconfitta per ragioni di interesse personale non meritano risposta. Non possiamo pensare ...

