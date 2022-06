Advertising

forzearmateeu : Un nuovo post (Il SIULM alla 208° Festa dell’Arma dei Carabinieri.) è stato pubblicato su -

Gazzetta del Sud

Sarà cura delaggiornare in tempo reale sugli sviluppi. Il sindacato ricorda che fonti interneDifesa, avevano confermato anche l'eventuale pagamento del FESI con cedolino dedicato a ...Sempre fonti interneDifesa, confermerebbero l'eventuale pagamento del FESI, il Fondo per l'..., Sindacato Unitario Lavoratori Militari Il SIULM alla 208° Festa dell’Arma, il presidente Tesone in tribuna d'onore Per la prima volta sulla tribuna d’onore ci sarà a rappresentare il SIULM il suo presidente interforze Luigi Tesone. "Ringraziamo il Comandante Generale dell’Arma - dice il presidente del ...Come il SIULM aveva preannunciato è stato pubblicato in data odierna, in Gazzetta Ufficiale il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56.