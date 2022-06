Il #Senato spende un milione di euro per i vestiti dei commessi

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) È arrivato il momento di rifare il guardaroba aidel Senato. Palazzo Madama lancia il bando per trovare un'azienda che fornisca i nuovi capi di vestiario e le uniformi per il personale della carriera ausiliaria. Spesa prevista: 950mila, Iva esclusa. Quindi, circa 1,1 milioni. C'è tempo fino al 16 giugno per presentare le offerte. Chi risulterà vincitore dovrà assicurare anche il servizio di «piccola sartoria»: orlo, sostituzione dei bottoni, rinforzo delle cuciture e sostituzione delle fodere. La durata dell'appalto è di quattro anni. L'amministrazione, però, «si riserva la facoltà di rinnovarlo alle medesime condizioni per un altro anno», si legge nel bando. L'azienda dovrà fornire isecondo le misure che saranno indicate dal Senato. Infatti, «i capi e gli accessori - si legge nella gara - dovranno essere ...