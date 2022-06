Il salario minimo in Germania passa da 9,82 euro l'ora a 12 euro. La svolta tedesca (Di sabato 4 giugno 2022) Dal prossimo 1 ottobre il salario minimo legale in Germania salirà a 12 euro l'ora . La decisione è stata presa dal parlamento tedesco. Attualmente il salario minimo è di 9,82 euro. A luglio salirà ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 giugno 2022) Dal prossimo 1 ottobre illegale insalirà a 12l'ora . La decisione è stata presa dal parlamento tedesco. Attualmente ilè di 9,82. A luglio salirà ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - ilpost : Il Parlamento tedesco ha approvato un aumento del salario minimo a 12 euro l’ora - Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - Paolo22432545 : RT @MediasetTgcom24: Brunetta: il salario minimo per legge non va bene #brunetta #ministroperlapubblicaamministrazione #ue #renatobrunetta… - RestoFerma : RT @FerraraSand2015: A Priolo 10mila operai a casa perché ce lo chiede l'Europa e parlano di salario minimo da finanziare con la patrimonia… -